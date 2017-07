Cagliari, più treni dall'aeroporto verso la città

Più treni per collegare Cagliari all'aeroporto di Elmas ed Olbia a Golfo Aranci, porta della Costa Smeralda. Da domenica 16 luglio, per tutta l'estate, ai 95 treni oggi in circolazione tra il capoluogo ed Elmas se ne aggiungeranno 10 nei giorni feriali e 14 nei festivi. L'offerta sulla Olbia – Golfo Aranci invece sarà incrementata del 50% con l'aggiunta di sei treni al giorno (due nei festivi) ai 12 che normalmente sono in servizio sulla linea. Complessivamente quasi 3 mila i posti in più che ogni giorno saranno a disposizione dei viaggiatori. Lo ha deciso Trenitalia regionale.