Fuoco ai bordi della Ss 131 a Cagliari. Barracca Manna invaso dal fumo

Quest'ultimo quartiere, complice il forte vento di maestrale è stato letteralmente invaso dal fumo. Le fiamme probabilmente sono partite da un campo di sterpaglie e hanno minacciato entrambi i lati della strada fino ad arrivare nella zona della Ss554. L'Anas ha chiuso temporaneamente la Ss 131 dal km 2,200 al km 5,800. Non sono mancati i disagi al traffico, lunghissime le file in direazione centro città e dalla parte opposta in direazione Sassari. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia municipale. Fiamme anche all'interno del parco di Molentargius dalla parte opposta della citta.