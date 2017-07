Gruppo di stranieri molesta sessualmente capotreno a Porto Torres. "Lavoratori abbandonati dalle istituzioni"

PORTO TORRES (OT) - "L'aggressione avvenuta in Sardegna, a Porto Torres Marittima, è l'ennesima. Non si può continuare così, con i lavoratori dei trasporti in balia dei violenti", così dichiara Antonio Piras, segretario generale della Fit-Cisl, in merito alla capotreno aggredita e molestata sessualmente da un gruppo di immigrati sul treno 26981. "Ormai registriamo un episodio di violenza al giorno - prosegue Piras - le lavoratrici e i lavoratori non possono essere lasciati soli".

"Chiediamo a protezione aziendale di Trenitalia un incontro urgente per valutare ulteriori azioni e iniziative da mettere in campo per meglio tutelare l'incolumità fisica del personale di front-line. Al tempo stesso, essendo treni e stazioni parte integrante del territorio del Paese, chiediamo che il ministero dell'Interno convochi le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti per capire quali sinergie si possono attivare fra chi lavora e le forze dell'ordine per fronteggiare un fenomeno che sta avendo un'escalation non più sostenibile".