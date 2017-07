Addio agli incroci a raso sulla Ss 130. Tra Assemini, Elmas e Decimomannu 3 svincoli a piani sfalsati

Maxi progetto da 30 milioni per ammodernare molti chilometri d'asfalto, spesso teatro di incidenti anche gravi. Il progetto Ŕ allo studio della Regione, per non perdere i fondi necessario l'ok entro il 2018.







CAGLIARI - La Strada statale 130 è destinata a non avere più i pericolosi incroci a raso che la collegano ai comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu, ma tre svincoli a piani sfalsati che rendono il traffico da e verso Cagliari più sicuro e scorrevole. Il progetto, in fase di studio di fattibilità, è stato presentato da Anas ai sindaci dei tre comuni interessati, in un incontro convocato dall'assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini per favorire la partecipazione delle comunità locali alla stesura definitiva, e poter partire nel più breve tempo possibile: un metodo innovativo che ha permesso all'assessorato di avviare opere bloccate da anni.

"Consideriamo il coinvolgimento dei Comuni fondamentale affinché il progetto risponda alle esigenze dei cittadini – dice l'assessore – ma questo processo di confronto e le decisioni che ne conseguiranno devono avvenire con celerità. Non sono disponibile ad accettare una tempistica lunga che ci faccia perdere le risorse. Siamo determinati, in continuità con la linea del precedente assessore, ad andare avanti per non perdere i fondi a disposizione", conclude Balzarini. Si tratta di 30 milioni derivanti dal Mutuo Infrastrutture, da appaltare entro il 2018, finalizzati alla realizzazione dei tre svincoli, e di altri 50 milioni a valere sul Fondo di coesione e sviluppo, appaltabili entro il 2019, per la sistemazione dei tratti compresi fra i tre ingressi e delle strade complanari. Presenti all'incontro i sindaci di Elmas Antonio Ena, di Assemini Mario Puddu e di Decimomannu Anna Paola Marongiu, il dirigente Marco Cherchi insieme ai tecnici dell'assessorato, responsabili dell'attuazione del programma, il coordinatore territoriale di Anas Sardegna Valter Bortolan, accompagnato dai tecnici che hanno illustrato il progetto. L'incontro si è concluso con l'impegno di Anas a prendere in considerazione le osservazioni e i suggerimenti dei sindaci: fra quattro settimane, nuovo appuntamento con i risultati dello studio di fattibilità sulle modifiche proposte.