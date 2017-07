Maxi rapina a Porto Cervo. Ladri svuotano cassaforte di un milionario russo

Blitz in una villa nella zona di La Celvia. I malviventi riescono ad aprire e svuotare la cassaforte del proprietario, un facoltoso dell'Est Europa. Dalla modalitÓ, sembra trattarsi di una banda specializzata.







PORTO CERVO (OT) - Bottino milionario, quello portato via da un gruppo di ladri dalla cassaforte di una villa, di proprietà di un milionario della Russia, nella zona di La Calvia. I malviventi sono riusciti a fuggire in tutta tranquillità, il proprietario si è accorto del furto dopo qualche ora. Come riporta La Nuova Sardegna, l'entità del bottino dovrebbe essere molto elevata. Soprattutto gioielli, contenuti all'interno della cassaforte.

Le Forze dell'ordine hanno avviato le indagini per cercare di risalire a quella che, molto probabilmente, è una banda specializzata in furti.