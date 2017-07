Libri all'aria aperta e in mezzo alla natura. All'Orto Botanico di Cagliari arrivano le "librerie verdi"

Possibile leggere decine di testi tra i cinque ettari "green" dell'area universitaria, a costo zero. ╚ il primo caso in tutta Italia.







CAGLIARI - L'Orto Botanico inaugura le "librerie verdi". A disposizione decine di volumi da leggere, gratuitamente - dopo essere entrati pagando il biglietto - all'interno degli spazi del giardino. L'iniziativa, imbastita dal direttore dell'Orto, Gianluigi Bacchetta, rappresenta il primo caso in tutta Italia. Si tratta di speciali scaffali, posizionati in mezzo agli spazi verdi del giardino dell'Ateneo, in grado di contenere decine di libri, a disposizione dei visitatori che desiderano leggere durante la loro permanenze nell'Orto.

Il servizio parte martedì 18 luglio, possibile usufruirne tutti i giorni, ovviamente facendo riferimento agli orari di apertura dell'Orto Botanico.