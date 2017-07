19 luglio, Sestu non dimentica la strage di via d'Amelio: giornata dedicata a Emanuela Loi

A 25 anni dalla strage di via d'Amelio, a Sestu una manifestazione organizzata dal Comune, dalla Polizia di Stato, da Libera Sardegna, dal Centro di Servizio per il Volontariato "Sardegna Solidale" e dal Musicanova Contest, ricorderÓ Emanuela Loi la giovane agente di polizia uccisa dalla mafia.







SESTU - Un murale, una mostra e un grande concerto per ricordare il sacrificio di Emanuela Loi, la giovane agente della Polizia di Sestu morta nel 1992 a Palermo nella strage di via D'Amelio in cui persero la vita anche il giudice Paolo Borsellino e gli altri uomini della sua scorta. "Noi non dimentichiamo" è il titolo della manifestazione che mercoledì 19 luglio a Sestu segnerà l'intera giornata, a venticinque anni dal terribile attacco della mafia allo Stato. L'iniziativa, organizzata dal Comune di Sestu, dalla Polizia di Stato, da Libera Sardegna, dal Centro di Servizio per il Volontariato "Sardegna Solidale" e dall'associazione Musicanova, culminerà alle 20.00 in piazza 1° Maggio con il "JaManuela Festival", un concerto durante il quale non mancheranno le testimonianze dei familiari, di tante autorità e di chi ha conosciuto e ha lavorato con la giovane uccisa dalla mafia.

La giornata si aprirà alle 9.30 nella chiesa di San Giorgio Martire, con una messa in suffragio di Emanuela Loi che sarà celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari, mons. Arrigo Miglio.

Alle 10.30 al cimitero di Sestu, alla presenza delle autorità civili e militari, dei familiari di Emanuela Loi e dei volontari di Libera Sardegna e di Sardegna Solidale, il sindaco di Sestu Paola Secci deporrà una corona di fiori sulla tomba della agente.

Alle 11.30 l'appuntamento invece è in via Emanuela Loi dove verrà inaugurato un murales raffigurante la giovane agente scomparsa a Palermo, realizzato da artisti della street art in collaborazione con Sardegna Solidale.

"Falcone e Borsellino" è invece il titolo della mostra realizzata dall'Agenzia Ansa in collaborazione con il Consiglio dei Ministri, che verrà inaugurata alle 12.00 nei locali di Casa Ofelia, in via Parrocchia 88.

La manifestazione "Noi non dimentichiamo" si concluderà a partire dalle 20.00 con il "JaManuela Festival", una serata presentata da Matteo Bruni e in cui sul palco di Piazza 1° Maggio si alterneranno musica e testimonianze. A ricordare Emanuela saranno i suoi familiari, Claudia e Marcello Loi, insieme alla sindaco di Sestu Paola Secci, all'Arcivescovo di Cagliari mons. Arrigo Miglio, al Questore di Cagliari Pierluigi D'Angelo, al Vice Prefetto di Cagliari Andrea Leo, al vicepresidente nazionale di Libera Davide Pati, al Referente di Libera Sardegna Giampiero Farru, al parroco di San Giorgio Martire don Onofrio Serra, al parroco di Nostra Signora delle Grazie don Franco Puddu, e a tante altre persone che hanno avuto modo di conoscere e lavorare con Emanuela Loi.

Il concerto, curato da Musicanova Contest con la direzione artistica di Luciano Piga, vedrà protagonisti otto gruppi della scena musicale cagliaritana: Musicanova Band, Befunk, Rock Story Quintet, Easysound, Almamediterranea, Alessandro Lilliu Band, Santana Tribe e Il Clan dei Mercanti e Servi. Ospiti della serata saranno il cantante e autore americano Ronnie Jones, Paki (la voce storica dei Nuovi Angeli) e Franco Malgioglio, che saranno accompagnati nella loro esibizione dalla Musicanova Band.

Alla serata, aperta a tutti, parteciperanno i giovani del campo di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie E!state Liberi! in corso di svolgimento a Gergei, e le associazioni di volontariato della Sardegna e i presidi territoriali di Libera Sardegna.