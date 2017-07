Cagliari, 80enne brucia uno stop e provoca un incidente

Incidente stradale questo pomeriggio in via Rivavillasanta a Pirri. Una peugeot 406 con alla guida un uomo di 81 anni non ha rispettato lo stop all'incrocio con via Bellavista ed Ŕ andata a scontrarsi con una Opel Corsa condotta da un ragazzo di 25 anni di Cagliari. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Marino ma le loro condizioni non risultano preoccupanti. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.