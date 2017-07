Incendio ad Alghero, 49 famiglie evacuate

Sono 49 le famiglie evacuate dal palazzo che ha preso fuoco in via Vittorio Emanuele ad Alghero. Lo rende noto il Comune.







Dalle tre di questa mattina il Centro Operativo Comunale ad Alghero coordina l'emergenza in seguito al grave incendio divampato in un palazzo di via Vittorio Emanuele. Le fiamme si sono propagate - per cause in corso di accertamento - dal magazzino al piano terra, adibito ad attività commerciale.

Immediata l'assistenza alle famiglie evacuate per ragioni di sicurezza dall'immobile: diciassette quelle che hanno avuto bisogno di assistenza per la notte (41 persone in totale) sulle 49 evacuate. Ampia generosità da parte della vicina Parrocchia del Rosario, di numerosi volontari, associazioni ed attività commerciali. Attualmente sono undici i nuclei familiari assistiti dal Comune di Alghero (tra cui 5 minori e 7 anziani) che troveranno inizialmente alloggio presso il convitto dell'Alberghiero in via Tarragona, mentre le altre famiglie hanno trovato una sistemazione in autonomia. Al momento non c'è alcun bisogno di alimenti o generi di prima necessità.

Sul posto dalle prime ore della mattina il sindaco Mario Bruno che ha seguito tutte le operazioni ringraziando quanti, senza sosta, stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità. L'incendio è in via di spegnimento e la situazione, costantemente monitorata dai Vigili del Fuoco e dalle forze di Polizia, è comunque sotto controllo. Solo dopo che lo stabile sarà messo in sicurezza si potrà operare una stima dei danni strutturali e verificarne la stabilità.