Università, stanziati tre milioni per il progetto Erasmus Plus

Prevede questo, e altro ancora, il programma Erasmus Plus, che gestisce la mobilità studentesca per il quale la Regione Sardegna ha oggi previsto un cofinanziamento per migliorare le esperienze di mobilità internazionale degli studenti sardi e il miglioramento dei servizi per gli iscritti alle Università di Cagliari e Sassari, dell'Accademia delle Belle Arti (Sassari) e dei Conservatori di Musica (Cagliari e Sassari).



La Giunta, su proposta di delibera dell'assessore della Pubblica Istruzione e Cultura Giuseppe Dessena, ha stanziato 3milioni di euro per il cofinanziamento del programma comunitario Erasmus Plus, e altri 20mila euro che andranno ripartiti tra l'Accademia delle Belle Arti e i Conservatori.

"Le esperienze di mobilità studentesca hanno una grande importanza su molti fronti - ha detto l'assessore Dessena - è una opportunità di crescita individuale per i ragazzi del primo, secondo, terzo ciclo di studi e neolaureati, che potranno acquisire nuove competenze disciplinari all'estero misurandosi con una cultura diversa e maturando, contestualmente, anche esperienze di tirocini formativi. La Regione investe nella mobilità internazionale con l'obiettivo di alimentare il processo di internazionalizzazione delle Università isolane, per renderle sempre più competitive".

I numeri. I dati confermano una crescita continua degli studenti in mobilità all'estero, sia per motivi di studio che per tirocinio. L'Università di Cagliari è passata da 870 studenti nell'anno 2015/2016 a 1075 nel 2016/2017, mentre a Sassari si è passati da 865 studenti a 1042.