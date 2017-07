Si sente male sulla nave da crociera, soccorso a Cagliari

Intervento di soccorso della guarda costiera a favore di un passeggero svizzero di 64 anni, colto da crisi cardiaca a bordo della nave Msc Meraviglia, in navigazione da Malta a Barcellona a circa 40 miglia da Cagliari.

La Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera che ha ricevuto la richiesta di soccorso dalla nave e ha attivato le previste procedure per l’evacuazione medica inviando una motovedetta con lo staff medico a bordo. Effettuato il trasbordo, il passeggero costantemente monitorato dal personale sanitario, è stato condotto in porto a Cagliari per il successivo trasporto in ambulanza all’Ospedale “Santissima Trinità”.