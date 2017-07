Università di Cagliari, Maria Chiara Di Guardo nuova prorettore all'Innovazione

Il rettore Maria Del Zompo ha nominato Maria Chiara Di Guardo, docente ordinario di Organizzazione aziendale, a prorettore delegato per il territorio e l'innovazione, in sostituzione di Annalisa Bonfiglio, nominata presidente del Crs4.

"Si tratta di una nomina che ha lo scopo di confermare una ricercatrice di alto spessore scientifico e di indiscusso livello internazionale a prorettore per il Territorio e l'innovazione – commenta Del Zompo – e consente di mantenere inalterata la presenza femminile nella squadra di governo del nostro Ateneo. Garantisce poi certamente la continuità per l'obiettivo, posto dall'attuale governance, di potenziare i rapporti con il territorio e il trasferimento tecnologico, essendo la professoressa Di Guardo già all'interno della squadra come responsabile scientifico del Contamination Lab, che – anche grazie alla sua guida – ha raggiunto livelli di eccellenza ed è oggi leader della rete dei Contamination Lab italiani".

"E' un grande onore per me ricoprire questo ruolo – dichiara Di Guardo - Il lavoro svolto dalla collega Bonfiglio fino a questo momento è stato eccellente, mi impegnerò al massimo per continuare a valorizzare sempre più il ruolo dell'ateneo all'interno del nostro territorio e per raggiungere obiettivi sempre più grandi e sfidanti".