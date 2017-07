Olbia, panico attentato all'aeroporto: ma erano botti per una laurea

Nel panico generale, alcuni turisti sono rimasti leggermente feriti, altri contusi, altri ancora colti da malore. In realtà i 'botti' però erano solo due ‘esplosioni’ di tubi ‘lancia coriandoli’, fatti saltare a coronamento della discussione di una tesi di laurea in Economia del Turismo. L’aeroporto Costa Smeralda ospita infatti al primo piano dell’Aerostazione il Polo universitario di Olbia e il corso di laurea in Economia e Imprese del Turismo, sede distaccata della Facoltà di Economia dell’Università di Sassari. Immediato l’intervento della polizia e dei carabinieri che hanno ristabilito la calma. Due giovani sono stati identificati. Immediato l’intervento della polizia e dei carabinieri che hanno ristabilito la calma. Due giovani sono stati identificati. (ADNKRONOS)