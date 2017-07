Rapine e spaccio di droga, maxi operazione dei carabinieri a Cagliari e Nuoro. Raffica di arresti

Doppio blitz nel capoluogo sardo e in quello barbaricino, in manette i protagonisti di numerosi reati. La retata dopo mesi di indagini iniziate a San Vito. Beccati i responsabili di una grave rapina a mano armata.







CAGLIARI - Dalle prime ore di sabato 22 luglio, nelle provincie di Cagliari e Nuoro, i carabinieri della compagnia di San Vito insieme ai colleghi di Cagliari, con l’ausilio di quelli delle compagnie di Jerzu e Lanusei, dell’11esimo nucleo elicotteri carabinieri di Elmas e dello squadrone eliportato "Cacciatori di Sardegna" - con un'unità cinofila - stanno eseguendo alcune ordinanze di custodia cautelare - in carcere e ai domiciliari, emesse dal Gip del tribunale di Cagliari - nei confronti di più persone.

Tutte risultano essere protagonisti di varie rapine aggravate in concorso e detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. L’operazione dei militari arriva alla conclusione di una non facile attività di indagine del comando di San Vito, che ha individuato i responsabili, tra le altre cose, di una brutta rapina a mano armata.