Contrasto alla criminalità, asse Cagliari-Sud Sardegna. Lotta dura a venditori abusivi, spacciatori e automobilisti indisciplinati

CAGLIARI - A seguito della riunione di coordinamento delle Forze di polizia presso la Prefettura, è stato attuato un piano provinciale anticrimine, che ha portato allo svolgimento di servizio straordinario di vigilanza e controllo del territorio che ha interessato tutta la Città Metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna caratterizzato dalla partecipazione contemporanea di tutte le Forze di polizia e dei servizi di polizia locale dell'intera provincia.

Alla realizzazione del servizio, strutturato secondo moderne concezioni operative, hanno concorso la polizia con tutte le sue articolazioni comprese quelle specialistiche, l’arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e i servizi di polizia Municipale dei vari Comuni. Il piano ha interessato l'intera città di Cagliari e il lungomare Poetto fino alla rotonda del Margine Rosso; l'area è stata suddivisa in due zone all'interno delle quali le attività sono state condotte rispettivamente per quanto riguarda le zone Stampace e Marina, dalla questura e dal gruppo della Guardia di Finanza e per le zone Marina Piccola e Margine Rosso, dal commissariato di Quartu Sant’Elena, unità della compagnia carabinieri di Cagliari e Quartu Sant'Elena e dai corpi di polizia locale di Cagliari e Quartu Sant'Elena. Situazione analoga ha visto coinvolto il Sulcis Iglesiente, con i commissariati di Carbonia ed Iglesias.

Gli obbiettivi perseguiti sono stati quelli del contrasto alla criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio con finalità predatoria per i quali sono stati segnalati all'autorità giudiziaria otto persone responsabili di reati contro il patrimonio; ed allo spaccio degli stupefacenti, con specifico riferimento alle zone ed ai luoghi in cui si concentrano maggiormente le persone e nella piazza del Carmine, grazie al fiuto dei cani delle unità cinofile interessate, sono stati segnalati due spacciatori. Fortissima attenzione è stata rivolta al contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione dei prodotti a marchio effettuando controlli sui luoghi dove si sviluppa l'attività, soprattutto le zone di balneazione più frequentate e sugli automezzi di trasporto collettivo e individuale. In tal senso nelle vie dello shopping sono stati sequestrati numerosi accessori contraffatti delle marche più prestigiose. Inoltre è stato effettuato il controllo delle persone in regime di sorveglianza speciale e la ricerca di latitanti. Gli obbiettivi sono stati realizzati mediante posti di controllo nelle strade maggiormente interessate al movimento di persone a bordo di autoveicoli e controllo dei soggetti ivi presenti ed in transito, mirati a conseguire la più ampia visibilità dell'operare delle Forze di polizia inducendo la positiva percezione di sicurezza e della consapevolezza della continua vigilanza. "Considerati i positivi riscontri ottenuti il modulo operativo verrà costantemente ripetuto al fine di migliorare l’attività di prevenzione e il contrasto alla criminalità diffusa. Si conferma in tal senso il plusvalore che il coordinamento delle Forze di polizia attribuisce alle attività delle medesime nella prevenzione e nel contrasto alle forme di illegalità che possono ledere l’esercizio delle libertà dei cittadini sia quali singoli individui che nelle varie formazioni sociali".

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - PROVINCIA SUD SARDEGNA CARBONIA

Pattuglie operanti dedicate 42

Persone identificate 267

Cittadini extracomunitari identificati 37

Persone denunciate in stato di libertà 8

Sanzioni amministrative art. 75 2

Persone sottoposte a misure di sorveglianza controllate 1

Posti di controllo 9

Autovetture controllate 110

Infrazioni al codice della strada 22

Controlli attività commerciali 64

Contraffazione prodotti a marchio 12