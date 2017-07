Alla guida senza patente, sgomma per mezza città e aggredisce i carabinieri. Carbonia, preso 45enne pluripregiudicato

Ore di follia urbana nella città sulcitana. Un uomo, senza fissa dimora e in prova ai servizi sociali, gira per le strade a bordo di una vettura. Bloccato, cerca di aggredire gli agenti.







CARBONIA (SU) - I carabinieri della radiomobile, insieme ai colleghi del comando della città mineraria, hanno arrestato per resistenza e guida recidiva senza patente O.M:, 45 anni, senza fissa dimora, celibe, pluripregiudicato in libertà vigilata e affidato in prova ai servizi sociali, ritenuto anche l'autore di alcuni degli ultimi incendi di auto. L'uomo è stato notato a bordo di una Nissan di proprietà di una donna di Assemini. I militari hanno cercato di fermarlo, da lì è nato un inseguimento per le vie della città, tra tentativi di speronamenti e strade prese contromano.

Quando sono riusciti a bloccarlo, O.M. si è chiuso dentro l'automobile e, una volta sceso, ha lanciato una mazza di legno contro i carabinieiri. È stato arrestato e presto dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice.