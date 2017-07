Allarme rosso rinforzato per gli incendi. Maestrale a 80 km/h in arrivo sull'Isola, break del super caldo

La Sardegna respira, via l'anticiclone africano: temperature in calo, ma l'allarme fuoco raggiunge il livello massimo. Fine luglio con "beffa": da un lato pių fresco, dall'altro molti roghi.







CAGLIARI - La "super estate 2017", a ridosso degli ultimi giorni di luglio, si prende una pausa. Molto piccola, infatti l'ultimo weekend del mese vede già un netto rialzo delle temperature. Ma, da lunedì 24 a giovedì 27, anche la Sardegna rientra nell'area fresca, grazie a un cambio della situazione meteo. In arrivo forte maestrale, con raffiche previste fino a ottanta chilometri orari. Temperature in calo fino a dieci gradi rispetto agli scenari più recenti. L'afa e la calura vengono, quindi, momentaneamente spazzate via.

Ma, col forte vento in arrivo, l'allarme della Protezione Civile per quanto riguarda gli incendi raggiunge il livello massimo. Soprattutto ad inizio settimana: la cartina diramata dai piani alti dell'ente che si occupa anche della tutela dell'ambiente non lascia dubbi. L'inizio dell'ultima settimana di luglio vede un rischio elevatissimo di roghi su tutta l'Isola.