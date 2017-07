Il Comune non pulisce? Ci pensano i filippini. Cagliari, piazza Garibaldi tirata a lucido - LE FOTO

CAGLIARI - La nuova pavimentazione utilizzata in piazza Garibaldi - anche la mini scalinata - già da tempo aveva perso l'originale colore bianco in favore del classico nero legato allo sporco. E, mentre va avanti il lungo cantiere per il restyling dell'area, nella porzione già aperta - e totalmente pedonale - gruppi di cittadini, anche stranieri, sono già soliti trascorrere un po' di tempo seduti nei gradini, chiacchierando del più e del meno. Impossibile e soprattutto antiigienico, però, continuare ad accomodarsi su quella gradinata lercia.

Così, un gruppo di residenti della piazza, originari delle Filippine, ha ben pensato di dare prova di civiltà. Armati di secchi pieni d'acqua e scope hanno fatto ritornare bianca pavimentazione e gradinate. Le foto, pubblicate su Facebook, fanno il giro di internet in brevissimo tempo. E lo spicchio di uno dei "salotti" del capoluogo sardo diventa nuovamente fruibile totalmente, grazie all'impegno a costo zero di alcuni stranieri.