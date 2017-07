Choc in Kenya, rapina finisce in tragedia. Italiana di origini sarde uccisa in villa

Tragica rapina in villa per una coppia di italiani. E' accaduto in Kenya. I due sono stati aggrediti nel loro chalet a Kikambala: lei, 71 anni, è rimasta uccisa, il marito, 72, gravemente ferito, secondo il racconto fatto in prima persona dal loro vicino di casa, Franco Nofori, al sito "Africa Express", di cui è corrispondente. La notizia della morte della donna e del ferimento del marito è stata confermata dalla Farnesina. Lei, Maria Laura Satta, è di origini sarde, più precisamente sassaresi.

A quanto scrive Nofori, i due, per anni titolari di un’affermata azienda per macchine da ufficio a Cremona, vengono aggrediti a colpi di panga (un tipo di machete) e di bastone nella casa dove da quando sono in pensione trascorrono metà dell'anno. Poi, quando gli aggressori se ne vanno dopo aver messo sottosopra l’alloggio, giacciono a terra per ore, fino a quando un amico preoccupato perché la coppia non risponde al telefono raggiunge la casa e si accorge di quanto è successo, attirando l'attenzione anche di Nofori, che dunque si trova in prima persona di fronte alla tragica scena.