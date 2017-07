Razzia di gioielli e soldi, poi la "visita improvvisa" del padrone di casa. Ladra rom nel sacco a Sarroch

SARROCH (CA) - È riuscita ad avere la meglio sul portone dell'appartamento e, una volta dentro, ha arraffato oggetti preziosi, anche in oro, e 1000 euro in contanti. N.M., 27enne pregiudicata di origine straniera, residente in un campo rom a Porto Torres, non è però riuscita completamente nel suo intento. Il padrone di casa, infatti, l'ha sorpresa e ha dato subito l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a bloccare la ladra. Per la rom, una vecchia conoscenza delle Forze dell'ordine, sono scattate le manette. Condannata a un anno di reclusione e a 300 euro di multa, la pena è stata sospesa.