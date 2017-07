Gita in pattino rischia di finire in tragedia. 4 in salvo nel mare del Poetto

CAGLIARI - La "pedalata" nelle acque cagliaritane del Poetto rischia di finire in tragedia per un gruppo di 4 persone. Dopo aver lasciato la riva a bordo di un pattino, hanno raggiunto il largo. Quando hanno deciso di tornare verso la spiaggia, però, si sono trovati in difficoltà, probabilmente anche a causa del forte vento di maestrale. Il natante si è ribaltato e i quattro sono finiti in acqua.

Immediato e provvidenziale l'intervento di un gommone dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. La comitiva di bagnanti è stata portata in salvo.