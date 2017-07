830 piante di marijuana nascoste tra i vigneti. Sestu, 5 arresti. Giro d'affari da capogiro

SESTU (CA) - A Sestu, in località "Su Padru", i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato cinque persone: tre di Sestu, una di Assemini e una di Cagliari. I cinque risultano far parte di un gruppo di coltivatori di droga. Nel terreno di uno di loro, infatti, i carabinieri hanno trovato ben 15 filari con 830 piante di marijuana. Annaffiate e nascoste in mezzo ad alcuni vigneti. Quattordici chili di "erba" messa ad essicare sono stati recuperati sotto una tettoia, altri 2 chili già pronti allo spaccio illegale.

Capitolo soldi: trovati 1500 euro in contanti nelle tasche di uno degli arresatati. Il giro d'affari è stato stimato in 300mila euro. Tutti sono stati rinchiusi nel carcere di Uta.