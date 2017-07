Cagliari, latrina a cielo aperto in piazza del Carmine. "Sbando totale nell'ex salotto buono della città" - LE FOTO

Scenario da bollino rosso a un passo dalle Poste - proprietaria dell'area -, in vico Malta. Odore nauseabondo continuo, pulizia quasi assente. Protesta e interrogazione urgente al sindaco: "Ordinanza per far bonificare la strada".







CAGLIARI - I miasmi raggiungono le narici di chi passa per andare in piazza del Carmine o per svolgere un'operazione alle Poste sono continui. In vico Malta, da anni ormai, c'è una latrina a cielo aperto. Una porzione di strada di proprietà di Poste Italiane che è completamente abbandonata. C'è chi la utilizza per fare i propri bisogni, senza mettersi troppi problemi sul via vai che anima, mattina e sera, la zona. Il caso finisce tra i banchi del Comune, con un'interrogazione urgente al sindaco, Massimo Zedda. "Deve obbligare le Poste a intervenire".

La "strigliata politica" la protocolla Pierluigi Mannino (#Cagliari16). "È indecente lo sbando nel quale continua ad affogare l'ormai ex salotto buono della città. I problemi di carattere igienico sanitario sono alla luce del sole, c'è troppa indifferenza", tuona Mannino, "quell'area deve essere pulita ogni giorno. Il sindaco deve emettere al più presto un'ordinanza per obbligare le Poste a recintare il pezzo di strada di sua proprietà, ridando almeno una parvenza di dignità".