Cagliari, annullate le prove di selezione per diventare autisti degli autobus

Il Ctm annulla in autotutela le prove di selezioni per autisti degli autobus. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni su presunte irregolarità.







In una nota il direttore generale Roberto Murru "comunica l’annullamento in autotutela dell’intera 1a prova relativa alla somministrazione di test psicoattitudinali, tenutasi nella giornata del 20 luglio e per l’effetto l’annullamento delle prove di guida già fissate per le giornate del 25 e 26 luglio. Con successiva comunicazione, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’azienda www.ctmcagliari.it, sarà resa nota la data di ripetizione della 1a prova annullata. In relazione all’esito di questa si terranno le prove di guida, cosi come previsto dall’avviso pubblico".