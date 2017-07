Cagliari, borsa di studio da 1500 euro se ti iscrivi alla laurea magistrale. Così l'Ateneo trattiene gli studenti

L'Università di Cagliari mette a disposizione 245 borse di studio da 1500 euro ciascuna per i laureati triennali che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale nel capoluogo: prevista una selezione per merito. Il rettore: "Facciamo in modo che i giovani sardi restino qui, potenziamo anche gli stage e i tirocini nelle aziende".







CAGLIARI - 245 borse di 1500 euro ciascuna, destinate a laureati triennali che nel prossimo anno accademico si immatricoleranno in uno dei 34 corsi di laurea magistrale dell'Ateneo. E' stata prevista una borsa per ogni corso di laurea magistrale, mentre le ulteriori borse saranno ripartite in funzione degli immatricolati nei diversi corsi.

Lo hanno deciso gli organi di governo dell'ateneo cagliaritano. Per ciascun corso di laurea magistrale sarà redatta una graduatoria specifica che terrà conto dei seguenti criteri, relativi alla laurea triennale conseguita da ciascun candidato alla borsa: il tempo impiegato per conseguire il titolo, il voto di laurea, la media dei voti, l'aver effettuato un periodo di mobilità all'estero, la partecipazione come organizzatori alle attività gestite dalle associazioni studentesche, l'aver fatto parte gratuitamente di organi dell'Università o aver partecipato attivamente ad iniziative organizzate dall'Ateneo, l'avere una certificazione linguistica superiore al livello B2 e diversa da quella eventualmente richiesta come requisito di accesso al corso di laurea magistrale.

"Con l'erogazione di queste borse il nostro Ateneo si affianca ad altre grandi università italiane che prevedono iniziative simili – spiega il rettore Maria Del Zompo - L'obiettivo è favorire il territorio, perché puntiamo a incentivare la permanenza dei nostri ragazzi in Sardegna e contiamo che un numero più elevato di loro trovi occupazione. L'iniziativa tende a migliorare l'interesse per i corsi di laurea magistrale: nello stesso tempo, infatti, è previsto il potenziamento di tirocini e stage svolti anche in aziende non sarde. In questo modo i nostri studenti, una volta laureati, potranno riportare nella nostra regione ciò che avranno imparato e metterlo a frutto per lo sviluppo del nostro sistema economico".

Il bando sarà emanato entro il mese di settembre, mentre la presentazione delle domande di partecipazione sarà possibile dal primo al 15 novembre. Dopo l'emissione delle graduatorie provvisorie e definitive, le borse saranno erogate entro il mese di febbraio 2018.