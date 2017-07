Pirri, lavori in corso a Is Bingias: le modifiche al traffico

Temporanee modifiche al traffico nella via Dei Doria a Pirri da giovedì 27 luglio: prescrizioni a partire dalle 8 del mattino per lavori stradali.







A partire da giovedì 27 luglio, per cinque giorni (esclusi sabato e domenica) la via Dei Doria a Pirri sarà interessata da modifiche al traffico veicolare per lavori stradali. In particolare, tra le vie Riva Villasanta e Chiesa dalle 8 alle 18 sarà vietato il transito e la sosta (pena la rimozione forzata) nel tratto interessato dai lavori. La conclusione dell'intervento è prevista per lunedì 31 luglio.