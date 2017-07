Soffia il maestrale, tornano gli incendi: fiamme a Quartu, Villagrande e Tortolì

Nuovi roghi in Sardegna con il ritorno del maestrale. Grossi incendi si sono sviluppati a Torpè, da ieri notte, a Tortolì, Bosa, Villagrande e Quartu. Difficili le operazioni di spegnimento a causa del forte vento.







Vigili del fuoco e protezione civile di nuovo alle prese con gli incendi in Sardegna. Dopo le fiamme divampate ieri a Torpè (Nuoro) e alla porte di Santa Teresa di Gallura, oggi diversi incendi sono scoppiati nell'hinterland di Quartu zona Ss 554 bis ma anche in Ogliastra a Tortolì e Villagrande. Il forte vento sta causando difficoltà ai mezzi aerei nelle operazioni di spegnimento. Incendi si sono verificati anche in altri Comuni dell'isola.