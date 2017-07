La Sardegna devastata dal fuoco: 14 incendi dal nord al sud dell'isola

Nella Sala operativa regionale unificata permanente (Soup)l'assessore con delega alla Protezione civile Donatella Spano, insieme al comandante del Corpo forestale regionale Gavino Diana, sta seguendo le operazioni e tenendo i contatti con alcuni dei sindaci delle zone interessate, in questi frangenti con il primo cittadino di Villagrande. "Raccomando massima prudenza ai cittadini anche per domani - ha affermato Donatella Spano, -. La macchina è operativa anche sul fronte delle indagini per assicurare i responsabili alla giustizia". La titolare dell'Ambiente ha espresso grande apprezzamento per l'apparato regionale (Corpo forestale, Forestas, Protezione civile e tutti i volontari, Barracelli): "Voglio ringraziare tutti loro che giorno e notte operano attivamente sul campo e nelle sale operative, regionale e provinciali, per la sicurezza delle popolazioni e la difesa del patrimonio ambientale".

GLI INTERVENTI DI OGGI. Il Corpo forestale ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo del Corpo forestale della Regione Sardegna. Sono intervenuti anche i mezzi aerei della Protezione civile nazionale. A Torpè il fuoco ha interessato il bosco in località Villanova. Impiegati un elicottero e tre canadair, oltre il personale del Corpo forestale, di Forestas, i barracelli e il volontariato di Protezione civile. A Bosa, sulla macchia mediterranea in località Coroneddu, hanno agito un elicottero, il Corpo forestale, Forestas e i Vigili del fuoco. Il Corpo forestale è intervenuto con i propri agenti e un elicottero a Tortolì, in località Monte Terli, e a Samugheo (località Funtana Carrugiu), in entrambi i casi con un elicotteri e propri agenti. Fuoco su macchia anche a Villaputzu, località Perdas Cuaddus, dove hanno operato un elicottero, squadre del Corpo forestale, di Forestas e dei Vigili del fuoco. Roghi anche in periferia di San Vito (presenti un elicottero e gli agenti del Corpo forestale) e a Goni, in località dell'omonimo nuraghe (squadre del Corpo forestale, Forestas, e associazioni di Protezione civile). A Ittiri a fuoco il pascolo alberato in località Rio Mannu, con intervento di un elicottero, delle squadre del Corpo forestale, di Forestas, delle associazioni di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

A Quartu Sant'Elena, in località Frapponti, oltre tre elicotteri regionali e uno nazionale, hanno agito le squadre del Corpo forestale, di Forestas, delle associazioni di Protezione civile, Vigili del fuoco. A Tortolì, un elicottero regionale e gli agenti del Corpo forestale hanno operato nel pascolo cespugliato in località Muxi. Un elicottero regionale e squadre del Corpo anche a Olbia (località Cantoniera Murta Maria). A Castiadas, in località Stagno di Santa Giusta, sono intervenuti un elicottero regionale e un canadair , oltre le squadre del Corpo forestale, di Forestas, delle associazioni di Protezione civile e i Vigili del fuoco. Tre elicotteri regionali hanno operato a Esporlatu, in località Nuraghe Fruschiosu insieme al personale del Corpo forestale, di Forestas e ai barracelli. Infine a Villagrande ancora in atto l'incendio in località Sa Mina. Sono intervenuti due elicotteri regionali, uno nazionale e due canadair, oltre le squadre a terra che stanno ancora operando. Il Corpo Forestale presidierà durante tutta la notte nelle varie strutture.