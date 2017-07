Incendi a Quartu e Muravera, la pista è dolosa. Scattano le indagini

Il Corpo Forestale ha già avviato le indagini per accertare le cause degli incendi presumibilmente dolosi nei territori di Quartu Sant'Elena e di Muravera.







Nel pomeriggio di ieri, con la Sardegna in fiamme, la linea spegnimento dell'apparato antincendi regionale è stata messa a dura prova dai due pericolosi eventi in concomitanza. Nel primo erano 6 i punti-incendio appiccati in rapida sequenza nel territorio di Quartu, località San Martino e Frapponti. Il secondo incendio è divampato a Muravera e ha proseguito velocemente in direzione del villaggio turistico di Santa Giusta sino a lambirne il perimetro.

Il Corpo Forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento operando su entrambi gli incendi con 7 squadre dello stesso Corpo, 7 squadre dell'Agenzia Forestas e 13 squadre di Associazioni di volontariato. Il Corpo Forestale ha inoltre assegnato sui due eventi tre elicotteri regionali, uno dell'esercito e un Canadair. Le forze statali competenti in materia di soccorso pubblico e pubblica sicurezza hanno curato l'evacuazione del villaggio turistico. Il Sistema antincendi sta continuando a contrastare il fuoco e a monitorare l'insorgere di ulteriori roghi nelle zone delle operazioni.