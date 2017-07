Nuovo asfalto sull'Asse Mediano, lavori e possibili disagi fino al pomeriggio

Per consentire la posa del nuovo asfalto sui nuovi accessi all'Asse Mediano nella zona di via Cadello, oggi dalle 8 del mattino sarà chiuso al traffico il tratto di via Dei Valenzani compreso tra la rotatoria di via Cadello/via Santa Maria Chiara e l'uscita della nuova rampa.







In sostanza, l'accesso all'Asse Mediano non sarà possibile dalla rotatoria di via Cadello, ma dovrà essere effettuato dalla via Jenner. Sarà preclusa per qualche ora anche l'inversione di marcia dalla via Dei Carroz verso via Dei Valenzani. Nessuna variazione per chi esce dall'Asse verso via Dei Valenzani. I lavori termineranno nel pomeriggio