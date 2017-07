Affiancato da due moto e rapinato a Carbonia. Il racconto choc di un impiegato: "Rubati 11mila euro"

CARBONIA - Lungo la strada provinciale 78 tra Perdaxius e Carbonia, due moto l'avrebbero affiancato mentre a bordo del suo Fiat Fiorino rientrava in azienda, alla Sky Slot, con l'incasso della giornata. I motociclisti, quattro in tutto, minacciandolo con una pistola l'avrebbero costretto a fermarsi e consegnare gli 11mila 460 euro in contanti che aveva nell'auto.

E' il racconto fatto da un impiegato di 30 anni, residente a Sant'Antioco, ai carabinieri di Carbonia. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 19.30 di martedì in località Garamatta. L'uomo, stando al racconto, stava tornando in azienda dopo il giro di prelievo del denaro in esubero dalle slot machine e cambiamonete installate in numerosi esercizi del Sulcis quando i centauri su moto di grossa cilindrata l'avrebbero bloccato e uno dei quattro l'avrebbe minacciato con una pistola. Dopo la rapina le moto sarebbero fugginte in direzione Carbonia

I quattro rapinatori viaggiavano a bordo di due moto da strada, indossavano abbigliamento da motociclista scuro ed il casco integrale. Le ricerche dei carabinieri in tutto il centro urbano, hanno dato esito negativo.