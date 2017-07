Atletica, skate, basket e boxe. Monte Mixi sarà un grande villaggio sportivo

Il Comune di Cagliari punta a realizzare un grande villaggio sportivo a Montemixi tra via Rockefeller e via degli Sport.







CAGLIARI - Da una parte il campo Santoru per l'atletica, dall'altra il palasport di via Pessagno. In mezzo due palestre, una piscina, un campo da calcio, un palaboxe, una pista da skate e un pattinodromo. Un'area che potrebbe diventare un vero 'villaggio sportivo' collegato al nuovo stadio Sant'Elia.

E' questa l'idea con la quale la Giunta comunale mira a ottenere un finanziamento nazionale da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo che lo scorso 31 maggio ha firmato con l'Anci (l'associazione dei Comuni italiani) l'accordo “Sport Missione Comune”. Si tratta di un fondo speciale per la concessione di contributi per gli impianti sportivi.

Cagliari vorrebbe sfruttare l'occasione per mettere a sistema i vari impianti già esistenti nell'area di Monte Mixi e realizzare "un grande villaggio sportivo" che unisca in un unico perimetro il palazzetto dello sport F.lli Pirastu di via Rockefeller, pattinodromo, skatepark, palestra A, palestra B, palazzetto per il pugilato e arti marziali, campo di calcio di via Pessagno, campo R. Santoru di atletica leggera e piscina di via degli Sport). Collegandoli poi al nascente parco degli anelli e alla zona dello stadio Sant'Elia.

Ma tra le priorità del Comune ci sono anche la ristrutturazione del complesso sportivo di Terramaini e la riqualificazione degli spazi sportivi nelle scuole. Ad esempio la ristrutturazione degli spazi esterni nella scuola Italo Stagno a Is Mirrionis, della “Randaccio-Tuveri-Don Milani”, dell'istituto comprensivo “C. Colombo”.