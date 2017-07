La Sardegna continua a bruciare, sette incendi

A Torpé si sono verificate diverse riaccensioni dell'incendio di due giorni fa ma sono state prontamente messe in sicurezza dal personale a terra. A Villagrande Strisaili sono tuttora attive le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza il perimetro ed evitare nuove riaccensioni dell'episodio di ieri. Su tutti gli incendi, per individuare le cause e i responsabili, continuano le indagini avviate dai Nuclei investigativi del Corpo forestale. Presenti sul territorio agenti in borghese del Corpo forestale e auto civetta a scopo preventivo. Su questo fronte operano anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

GLI INCENDI ODIERNI. A Villagrande Strisaili ha proseguito nella notte, interessando il bosco, l'incendio sorto ieri ma è stato presidiato costantemente sia nei centri di coordinamento che sul campo dagli agenti del Corpo forestale e da Forestas per tutta la notte. Oggi alle prime luci dell'alba sono intervenuti l'elicottero regionale SuperPuma e i tre Canadair oltre che, a terra, il personale del Corpo forestale, di Forestas, dei Vigili del Fuoco, delle associazioni di volontariato di Protezione civile e dei Barracelli. A Nughedu San Nicolò, per le fiamme che hanno colpito la macchia mediterranea, hanno operato un elicottero regionale e le squadre di Corpo forestale, Forestas, Vigili del Fuoco e Barracelli. Un elicottero, con le squadre a terra del Corpo forestale e di Forestas, ha operato a Cabras, in località Grisanti mentre a Furtei il fuoco ha interessato macchia e pascolo in località Bau sa Pira, dove sono intervenuti un elicottero, gli agenti del Corpo forestale, i volontari e i Vigili del fuoco.

Corpo forestale, Forestas e Volontari, con il supporto di un mezzo aereo regionale, hanno operato per difendere il bosco di conifere a Narcao, in località S'accorradroxiu. Colpiti gli eucalipteti a Uta, dove sono intervenuti un elicottero regionale e squadre del Corpo forestale, delle associazioni di volontariato di Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Infine a Bottidda, in località Campone, hanno volato tre elicotteri mentre a terra stanno ora operando la bonifica gli agenti del Corpo forestale e il personale di Forestas.