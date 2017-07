Attentato a Dorgali, nella notte bomba contro il centro migranti

Misterioso attentato mercoledì notte in un centro di accoglienza per migranti a Dorgali. Un ordigno è stato fatto esplodere intorno mentre gli ospiti della struttura dormivano.







DORGALI - Paura nella notte nel centro di accoglienza per migranti, in località 'su babbu mannu', gestito dalla cooperativa 'The Others'. E' stato oggetto di un attentato. Una bomba è stata fatta esplodere intorno alle due, davanti a uno degli ingressi, quando all'interno della struttura c'erano 64 persone. Leggermente feriti due ospiti nigeriani. Sul posto i carabinieri di Dorgali e Siniscola.