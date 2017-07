Trasporto di esplosivo. Rwm replica: "Norme rispettate"

"Trasporti da e per lo stabilimento Domusnovas effettuati sempre nel rispetto delle norme".







La società Rwm, che nello stabilimento di Domusnovas fabbrica esplosivi, replica così alla denuncia fatta alcuni giorni fa dal deputato di Unidos Mauro Pili. "Con riferimento ad affermazioni e commenti apparsi recentemente sulla stampa e in rete, in relazione ad alcuni trasporti da e per lo Stabilimento di RWM Italia SpA a Domusnovas (CI), si informa che ogni trasporto è sempre eseguito previo rilascio, da parte delle Autorità Competenti, di tutte le autorizzazioni previste dalla legge e nel pieno rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza applicabili. Ogni affermazione contraria è pertanto gratuita e priva di fondamento".