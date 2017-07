Blitz a Brescia, via intitolata a Doddore Meloni

Blitz di ignoti nella notte a Brescia dove la targa della via intitolata a Luigi Cadorna è stata sostituita con un'altra che reca il nome di Doddore Meloni. Lo riporta la versione online del Giornale di Brescia. La scritta precisa è "Via Doddore Salvatore Meloni. Patriota sardo". Il gesto non è stato rivendicato.