Abbonamento autobus per gli studenti, tattica salta file al Ctm: si può già rinnovare

Da luglio è possibile rinnovare l'abbonamento studenti per gli autobus Ctm. La novità introdotta dalla società che gestisce il servizio pubblico a Cagliari per evitare le file agli sportelli a settembre.







Il direttore generale Roberto Murru annuncia la possibilità già da Luglio di poter rinnovare o creare il profilo Studente sulla Ctm card, necessaria per l’acquisto dell’abbonamento mensile/annuale agevolato studenti per l’anno 2017/2018.

“Grazie alla possibilità già dal mese di luglio di rinnovare il profilo studenti si evitano le code agli sportelli. Così a settembre sarà possibile ricaricare sulla card l’abbonamento mensile in una qualsiasi rivendita Ctm o l’abbonamento annuale in uno dei Ctm Point (Quartu S.Elena, Piazza Matteotti, Viale Trieste). Il rinnovo è gratuito – continua Murru – ma obbligatorio per poter usufruire delle tariffe agevolate studenti per l'anno scolastico 2017/2018. Ricordo che l’abbonamento studenti costa 21 Euro al mese e l’abbonamento annuale 175 Euro".

I titolari di abbonamento annuale studenti con scadenza in agosto, possono rinnovare il profilo e, se lo desiderano, acquistare direttamente anche l'abbonamento per il prossimo anno scolastico. Per creare o rinnovare il profilo studente: CTM POINT viale Trieste 151. Lun-mar-gio 8:15-13:00 e 14:30-18:00. Mer-ven 8:15-13: