Parcheggiatore abusivo straniero minaccia una 68enne. Cagliari, 23enne denunciato per estorsione

L'episodio in piazza De Gasperi: dopo aver individuato la signora, la richiesta pressante di soldi con la minaccia di fare danni all'automobile. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, l'uomo nei guai anche per droga.







CAGLIARI - Ha atteso che la vittima parcheggiasse, poi si è avvicinato e le ha chiesto la "classica" quanto illegale offerta. Ma, al riifiuto della signora - una pensionata di 68 anni - un 23enne del Senegal ha iniziato a minacciarla. Lunghi minuti di paura per la donna. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri, che sono riusciti ad individuare il possibile aggressore.

Dopo averlo bloccato e perquisito, dalle sue tasche è saltato fuori dell'hascisc. Doppio guaio: denuncia per estorsione e segnalazione alla prefettura per possesso e utilizzo personale di droga. Non è la prima volta che un episodio simile capita nei parcheggi esterni al palazzone degli uffici comunali.