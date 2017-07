Un chilo di hascisc nella casa-market della droga. Pirri, giovane pusher in manette

Otto maxi panetti pronti per essere venduta. Blitz della polizia in casa di un 27enne, che tenta goffamente di liberarsi dello stupefacente. Per lui si aprono le porte del carcere.







CAGLIARI - Otto maxi dosi di droga, per un peso totale di 900 grammi, più infioresenze di marijuana e diversi grammi di coca. Questo il bottino illegale recuperato dagli agenti della squadra volante della questura del capoluogo sardo. Il blitz in via del Lentisco, nella Municipalità di Pirri. Inutile, per il giovane pusher, un 27enne, gettare dalla finestra una busta piena di droga, per cercare di prendere tempo con i poliziotti. Mentre alcuni agenti stavano entrando nella sua abitazione, infatti, altri colleghi sono riusciti a recuperare subito la sostanza.

Da tempo, in quell'appartamento andava avanti un via vai di persone che ha insospettito prima qualche residente, poi gli agenti. Non solo droga: sotto chiave finiscono anche un coltello di 22 centimetri e un bilancino elettronico di precisione. Per S.B. inevitabili le manette e il trasferimento immediato nel carcere di Uta.