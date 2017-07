Stop bruciato, schianto tra 2 auto a Cagliari. Nessun ferito, solo tanta paura - LE FOTO

CAGLIARI - Ennesimo incidente sulle strade del capoluogo sardo. Un ragazzo alla guida di una Fiat - presenti all'interno della vettura altre due persone - non ha rispettato lo stop alla fine di via Leopardi. Risultato: centrata in pieno una Wolksvagen guidata da un altro uomo. Uno schianto non grave, non ci sono feriti.

Solo tanta paura, per i due guidatori e i passeggeri. Sul posto è intervenuta la polizia Municipale per eseguire i rilievi e definire l'esatta dinamica dell'incidente. Si tratta dell'ennesimo scontro tra automobili sulle strade del capoluogo sardo, che va ad aumentare il totale dei sinistri avvenuti dall'inizio dell'anno.