Incendi continui in Sardegna. Fiamme per ore a Cabras, Escalaplano, Gonnesa, Terralba, Tortolì e Villaperuccio

CAGLIARI - Tutti spenti o in bonifica i sei incendi, scoppiati nell'ultimo sabato del mese di luglio 2017, che hanno coinvolto mezzi aerei. Il Corpo forestale della Sardegna ha diretto le operazioni di spegnimento e coordinato gli elicotteri del servizio aereo regionale e gli aerei della Protezione civile nazionale. Sul territorio continua il presidio del Corpo anche con gli agenti in borghese a scopo preventivo, mentre i Nuclei investigativi hanno avviato le indagini.

A Escalaplano il fuoco che ha aggredito la macchia mediterranea alta: sono intervenuti un elicottero regionale e le squadre del Corpo forestale e di Forestas. Incendio segnalato a metà mattina a Tortolì, nelle aree agricole in località Cea, con un elicottero regionale e l'intervento di Corpo forestale, Forestas e associazioni di Protezione Civile. A Gonnesa, in località Serra Maverru, ha operato un elicottero regionale mentre a terra erano operative le squadre di Corpo forestale, Forestas e del volontariato di Protezione Civile. A Villaperuccio (località Nuraghe S'Arriorgiu) è stato interessato il pascolo nudo e sono stati impiegati per lo spegnimento un elicottero regionale e le squadre del Corpo forestale. Anche a Terralba, in località Su Quadroxiu il fuoco ha interessato il pascolo nudo. Hanno operato un elicottero regionale e il personale del Corpo forestale, di Forestas e i barracelli. Infine a Cabras, in località Pauli Acqua Urchi, sempre per un incendio su pascolo nudo sono intervenuti un elicottero regionale mentre a terra sono entrati in azione Corpo forestale, Forestas e le forze di polizia.