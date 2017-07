Scia di furti all'Università di Sassari, la possibile svolta. 24enne in manette

SASSARI - Gli uomini di una pattuglia della polizia hanno arrestato un 24enne, con precedenti, per tentato furto aggravato. Il giovane, armato con un oggetto appuntito, è riuscito a entrare nell'istituto di Igiene e medicina preventiva e di patologia generale "Pasquale Marginesu" dell’Università di Sassari, in via Padre Manzella. Nell'ultimo mese, i locali universitari sono stati "visitati" molte volte dai ladri, che hanno fatto incetta di materiale vario. Il 24enne è stato bloccato mentre girovagava, senza nessun problema, nei corridoi.

Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una telefonata d'allarme da parte del personale di vigilanza. Il ragazzo è stato colto con le mani nel sacco. Sono subito scattate le manette: finito ai domiciliari, presto se la dovrà vedere con il giudice.