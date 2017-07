Acquedotto vecchio a Nuoro, ennesima rottura. Città a secco di notte fino al 3 agosto

NUORO - Abbanoa in azione nella giornata di giovedì 3 agosto con una importante riparazione dell'acquedotto di Jann'e Ferru, nel ramo che alimenta Nuoro. Il guasto, che sta provocando una dispersione idrica, è stato individuato durante una delle ispezioni programmate. Le squadre Abbanoa sono operative dalle sette del mattino per avviare le operazione di fermata e scarico della condotta e poi di scavo, propedeutiche all'intervento vero e proprio. I tempi della riparazione (compreso il ripristino del normale funzionamento dell'acquedotto) oscillano tra le 6 e le 10 ore.

L'intervento è stato programmato sulla base di una pianificazione mirata affinché nella giornata di giovedì 3 agosto la città di Nuoro "non soffra disservizi legati appunto ai lavori. Perché il servizio possa essere garantito durante l'intera fascia giornaliera di giovedì è infatti necessario procedere con chiusure dell'erogazione notturne fin da oggi: i livelli buoni nei serbatoi (frutto appunto delle restrizioni) consentono al gestore unico dell'acqua nell'Isola di operare sulla condotta foranea andando a riparare il guasto senza interruzioni del servizio". Le restrizioni interessano le ore del sonno: l'acqua manca dalle 22 alle 6 del mattino (nessuna ripercussione per gli ospedali San Francesco e Zonchello, che resteranno approvvigionati, né per il carcere).