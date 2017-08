Dalla vita alla morte, il fuoco distrugge tutto. Devastazione choc a Arbus e Gonnosfanadiga - LE FOTO

CAGLIARI - La furia del fuoco non risparmia nulla. Il maxi incendio scoppiato tra Arbus e Gonnosfanadiga (il più grave tra i tanti scoppiati nelle ultime ore nell'Isola) "mangia" la natura: la zona di Ingurtosu e di Sibiri è simile a uno scenario lunare. Ettari di macchia mediterranea distrutti per sempre. Cenere e distruzione ovunque. Non c'è scampo neanche per gli animali: cinghiali e capre, "classici" abitanti di luoghi protetti ma letteralmente sfregiati dalle fiamme. Ecco lo scenario, choccante, nel cuore del Medio Campidano.





FONTE FOTO: Paolo Pusceddu - Mauro Pili