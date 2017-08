Sauna Sardegna, il caldissimo non molla la presa: picco da mercoledì a domenica. 25 gradi di notte

CAGLIARI - L'Isola continua a boccheggiare, ma l'estate 2017 non è come tutte le altre estati. Almeno, non come quelle degli ultimi decenni. Il caldissimo proveniente dal Sahara, un vero e proprio anticiclone africano, porta temperature simili a quelle del deserto. Picchi fino a 48 gradi, 39-41 gradi a macchia di leopardo su tutta la Sardegna. Non solo: impossibile sperare in notti fresche. Fino alla prima domenica di agosto, infatti, la colonnina di mercurio non scende mai sotto i 25 gradi.

E resta medio-elevato il rischio degli incendi, come da triste tradizione sarda. La Protezione Civile "disegna" un ultimo bollettino allarmante. Livello "giallo": le fiamme possono espandersi senza troppa difficoltà e rendere necessari degli scenari fin troppo noti per l'Isola, ovvero l'intervento di elicotteri e squadre a terra per avere ragione dei roghi.