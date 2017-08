L'anticiclone africano lavora a pieno regime. Sulla Sardegna 4 giorni di allerta "rossa", temperature record

Grande caldo e termometro ben oltre i 40 gradi fino alla prima domenica di agosto. Allarme per l'ondata di calore, rischio incendi costante. Refriferio non pervenuto neanche sui litorali.







CAGLIARI - Lavora a pieno regime l'anticiclone africano per molti giorni ancora con l'apice del grande caldo che viene raggiunto tra giovedì 3 e domenica 6 ,quando possono verificarsi temperature elevate. Si tratta dell'ondata di caldo più intensa degli ultimi decenni ma anche la più prolungata perché non si intravede una via di uscita per altri 5-7 giorni.

TEMPERATURE RECORD - Già nel corso della giornata di mercoledì 2 agosto molte città hanno superato il record storico di agosto. Ma è probabile che altri record non solo di agosto ma anche assoluti possano essere battuti nei prossimi giorni. Il grande caldo infatti tende ad intensificarsi tra giovedì 3 e domenica 6 per un ulteriore apporto di masse d'aria in arrivo direttamente dal deserto del Sahara. E tra le regioni più calde svetta la Sardegna.

Di seguito, gli allarmi-allerte della Protezione Civile legate all'ondata di calore e alla possibilità, molto concreta, di incendi.