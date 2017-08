Ladri "a casa" di altri ladri, il bottino mancato è uno scooter. 3 persone denunciate, nei guai anche un 15enne

CAGLIARI - Hanno individuato lo scooter in via Alziator, e hanno pensato di rubarlo. Piccolo particolare: non sapevano che il mezzo a due ruote era già stato rubato, giorni prima, a Monserrato. Storia quasi comica - se non ci fosse il giusto risvolto penale - quella con protagonisti un 56enne, disoccupato con precedenti, un 25enne disoccupato e uno studente di appena 15 anni.

I tre sono stati bloccati dai carabinieri mentre tentavano il furto. Uno dei tre denunciati, il minore, finisce doppiamente nei guai: addosso, infatti, aveva varie dosi di marijuana e hascisc.