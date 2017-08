"Obiettivo meno stress, inquinamento e più risparmio". A Cagliari un milione per la mobilità sostenibile

Presentato dal Comune in collaborazione con il Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità e in parternariato con Università di Cagliari, Regione Sardegna, Arst, Ctm e Playcar, il progetto è 17esimo in graduatoria sui 37 progetti finanziati dei 114 presentati in totale.

L'obiettivo è la riduzione del traffico, e quindi dell'inquinamento ma anche dei costi per i cittadini in termini economici e di stress, negli spostamenti tra l'abitazione e i luoghi dello studio e del lavoro. L'area individuata per la sperimentazione – i cui risultati saranno misurati con l'obiettivo di replicare l'iniziativa in altre zone – è quella corrispondente al centro storico e amministrativo della città, zona in cui sono presenti la maggior parte degli uffici pubblici di Comune, Regione e Università.

Tra le azioni in programma, la creazione di nuovi servizi e il rafforzamento di quelli esistenti per la mobilità condivisa e collettiva, l'adeguamento e la realizzazione di percorsi protetti lungo le direttrici verso gli uffici pubblici e i luoghi di studio e la realizzazione di zone 30 e ciclostazioni attrezzate anche per la custodia delle biciclette. Prevista l'introduzione dei cosiddetti "buoni mobilità", sotto forma di agevolazioni tariffarie o incentivi per lavoratori e studenti che utilizzino mezzi di trasporto alternativi alle auto private nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola e sedi universitarie.

Il finanziamento ottenuto dal Comune di Cagliari è pari a quasi un milione di euro, l'intera cifra richiesta per il cofinanziamento statale a fronte di un progetto del valore totale di circa 1.900.000 euro.