Sos caldo, tutti in farmacia. È boom per integratori e controllo della pressione

Estate bollente, temperature record. Rischi per la salute in netto aumento, si cerca aiuto in farmacia. Aumento a doppia cifra per le vendite di medicinali "anti-caldo" e richieste di misurazione della pressione.







Gli italiani cercano aiuto in farmacia contro i disagi da caldo. Sono notevolmente aumentate le vendite di integratori di sali minerali, di medicinali per disturbi gastroenterici e cresciute, almeno del 10%, le richieste di misurazione della pressione. Ma è anche più frequente il bisogno di informazioni, soprattutto indicazioni pratiche per sopportare meglio le temperature elevate. A fare il quadro è Vittorio Contarina, presidente di Federfarma Roma. "Una delle domande che mi sento fare più frequentemente nelle ultime settimane - spiega all'Adnkronos Salute Contarina - è 'come faccio a conservare i farmaci con questo caldo?'. E' una curiosità giusta, perché i medicinali vanno conservati lontano da fonti di calore e al di sotto dei 25 gradi. Capita che in molte case si raggiungano temperature più alte, quindi l’ideale sarebbe mettere i prodotti in frigo".

"Le persone che si trovano in maggior difficoltà a causa dell’afa - continua Contarina - sanno che possono rivolgersi a noi non solo per quel che vendiamo, ma anche per ricevere consigli su cosa fare nella quotidianità per vivere meglio e in salute. Rispetto ai mesi più freddi, posso dire di aver notato un grande incremento di persone che acquistano integratori a base di sali minerali, potassio e magnesio e complessi multivitaminici nel caso degli anziani".

ADNKRONOS