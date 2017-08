Continuità territoriale, doppio ok per 2 aeroporti. Meridiana a Olbia e Blue Air a Alghero

CAGLIARI - L'assessore regionale dei Trasporti, Carlo Careddu, comunica che "la commissione di gara costituita per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi aerei di linea in regime di continuità sulle rotte da Alghero e Olbia per gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate ha concluso i lavori". E arrivano due buone notizie per il diritto alla mobilità dei sardi. Nei due scali del nord dell'Isola, infatti, la continuità territoriale è pienamente confermata anche per il 2018.